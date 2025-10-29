Илия II назначил архимандрита Доротэ Курашвили священнослужителем Патриаршего собора Самеба

29.10.2025 18:48





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II освободил архимандрита Доротэ Курашвили от обязанностей настоятеля собора Рождества Спасителя в Бетлеми и назначил священнослужителем Патриаршего собора Самеба.



Соответствующий приказ публикует служба по связям с общественностью Патриархии.



«С 29 октября с.г. освободить архимандрита Доротэ (Курашвили) от обязанностей настоятеля кафедрального собора Рождества Спасителя в Квемо Бетлеми и назначить священнослужителем Патриаршего собора Святой Троицы», - говорится в указе, подписанном Илией Вторым.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





