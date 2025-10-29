Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Илия II назначил архимандрита Доротэ Курашвили священнослужителем Патриаршего собора Самеба


29.10.2025   18:48


Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II освободил архимандрита Доротэ Курашвили от обязанностей настоятеля собора Рождества Спасителя в Бетлеми и назначил священнослужителем Патриаршего собора Самеба.

Соответствующий приказ публикует служба по связям с общественностью Патриархии.

«С 29 октября с.г. освободить архимандрита Доротэ (Курашвили) от обязанностей настоятеля кафедрального собора Рождества Спасителя в Квемо Бетлеми и назначить священнослужителем Патриаршего собора Святой Троицы», - говорится в указе, подписанном Илией Вторым.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна