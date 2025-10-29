|
Профсоюзы Грузии избрали новое руководство по обновлённой структуре
29.10.2025 20:21
24 октября 2025 года Грузинская конфедерация профсоюзов впервые за свою 120-летнюю историю провела выборы руководства по новой структуре.
Согласно обновлённому уставу, организацией отныне будут руководить генеральный секретарь и президент, вместо прежней должности председателя.
- Генеральным секретарём избран Ираклий Петриашвили
- Президентом конфедерации стала Раиса Липартелиани
- Заместителями генерального секретаря назначены Тамар Сурмава и Лавренти Аланиа
По данным объединения, в XVI съезде приняли участие 175 делегатов и более 50 приглашённых гостей — как из Грузии, так и из зарубежных профсоюзных организаций.
На съезде был заслушан и утверждён отчёт за 2021–2025 годы, а также утверждена программа действий на 2026–2029 годы.
«Особое внимание на съезде было уделено значению европейской интеграции страны для обеспечения достойных условий труда и защиты прав работников», — говорится в заявлении профсоюзного объединения.
