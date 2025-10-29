Профсоюзы Грузии избрали новое руководство по обновлённой структуре

24 октября 2025 года Грузинская конфедерация профсоюзов впервые за свою 120-летнюю историю провела выборы руководства по новой структуре.



Согласно обновлённому уставу, организацией отныне будут руководить генеральный секретарь и президент, вместо прежней должности председателя.



- Генеральным секретарём избран Ираклий Петриашвили

- Президентом конфедерации стала Раиса Липартелиани

- Заместителями генерального секретаря назначены Тамар Сурмава и Лавренти Аланиа



По данным объединения, в XVI съезде приняли участие 175 делегатов и более 50 приглашённых гостей — как из Грузии, так и из зарубежных профсоюзных организаций.



На съезде был заслушан и утверждён отчёт за 2021–2025 годы, а также утверждена программа действий на 2026–2029 годы.



«Особое внимание на съезде было уделено значению европейской интеграции страны для обеспечения достойных условий труда и защиты прав работников», — говорится в заявлении профсоюзного объединения.





