«Мы не согласны на онлайн-обучение» — ученики и родители 10-й школы перекрыли улицу Дадиани в Тбилиси

Ученики и родители 10-й школы Тбилиси перекрыли улицу Дадиани, требуя ускорить строительство нового здания школы.

Они выступают против перехода на дистанционное обучение и настаивают, чтобы до завершения строительства было найдено альтернативное помещение.



В обращении родителей говорится:



«Мы не согласны с изменением существующего расписания!»

Наше категорическое требование — не нарушать права детей и не менять учебный график, который и так на протяжении многих лет нестабилен из-за отсутствия постоянного здания и постоянных переездов из одного помещения в другое.



«Мы не согласны на онлайн-обучение!»



Опыт пандемии показал, что такая форма обучения привела к катастрофическим результатам в уровне образования детей. Государство обязано обеспечить нашим детям полноценное образование, чего онлайн-режим полностью исключает.



Поэтому мы протестуем против онлайн-занятий и продолжим протест до тех пор, пока министерство не предпримет конкретных, обоснованных шагов для решения проблемы.

Мы требуем ускорить поиск помещений, а не восстанавливать логины и пароли для платформы Teams!



«Мы против разделения школы на две части!»



Мы не согласны, чтобы младшие и старшие классы обучались в разных местах, ведь многие братья и сёстры ходят вместе, и это решение значительно усложнит жизнь как детям, так и их родителям. Также следует учитывать, что в этом случае придётся разделить и руководство, и преподавателей.



Мы требуем, чтобы Министерство образования выполнило свои обязанности и в срочном порядке нашло альтернативное здание, а не отправляло родителей с фразами: «Найдите помещение сами, и если найдёте — мы вас туда переведём».

Все здания, которые до сих пор осматривали представители министерства, уже были найдены родителями.

Мы требуем, чтобы каждый осознал свою ответственность и выполнил возложенные обязательства в полном объёме.



Мы требуем ускорить строительство 10-й школы!



Из-за постоянных задержек и невыполнения сроков наши дети вынуждены учиться в неприемлемых условиях, — заявляют родители.





