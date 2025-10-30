Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Водитель, въехавший в толпу школьников во время акции, помещен в «дурку»


30.10.2025   15:55


Водитель, въехавший в толпу школьников во время акции, переведён в психиатрическую клинику

Как сообщает агентство IPN, мужчина, который накануне въехал на автомобиле в место проведения акции учеников и родителей десятой школы, был переведён в психиатрическое учреждение.

Во время акции неизвестный мужчина на автомобиле выполнял опасные манёвры в непосредственной близости от несовершеннолетних. На распространённых видеокадрах видно, как он врезается в припаркованный неподалёку автомобиль.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по факту начато расследование по статьям 123 и 125 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия, невыполнение требования полицейского об остановке транспортного средства, а также нарушение правил дорожного движения водителем.


