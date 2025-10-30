Водитель, въехавший в толпу школьников во время акции, помещен в «дурку»

|
30.10.2025 15:55
Водитель, въехавший в толпу школьников во время акции, переведён в психиатрическую клинику
Как сообщает агентство IPN, мужчина, который накануне въехал на автомобиле в место проведения акции учеников и родителей десятой школы, был переведён в психиатрическое учреждение.
Во время акции неизвестный мужчина на автомобиле выполнял опасные манёвры в непосредственной близости от несовершеннолетних. На распространённых видеокадрах видно, как он врезается в припаркованный неподалёку автомобиль.
В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по факту начато расследование по статьям 123 и 125 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия, невыполнение требования полицейского об остановке транспортного средства, а также нарушение правил дорожного движения водителем.
