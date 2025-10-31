Протестовавшие ученики тбилисской школы смогут продолжить учебу в новом помещении

31.10.2025 13:00





Учащимся тбилисской школы № 10, дважды перекрывшим дорогу на улице Дадиани в знак протеста 28 и 29 октября, выделено альтернативное помещение. Учебный процесс возобновится в понедельник. Как сообщили в Министерстве образования, новое учебное помещение разместится в здании Восточно-Европейского университета, расположенное на улице Шатили.



Родители учащихся считают, что, если бы не их активность и протест, интересы детей не были бы учтены. До сих пор школьники учились в отдельном корпусе школы № 22 – «проблемном здании».



«Было рассмотрено около 10 вариантов, и выбрано лучшее здание, отвечающее стандартам учебного процесса и приемлемое для родителей с точки зрения местоположения», — сообщили в министерстве.



Здание десятой школы, расположенной на улице Дадиани в Тбилиси, было снесено несколько лет назад, ответственные органы пообещали построить новое. Около 1400 учеников и учителей были переведены в школу № 22 в районе Дидубе. Несколько дней назад ученики были вынуждены покинуть оба крыла этой школы из-за трещины на четвёртом этаже. Альтернатива, предложенная администрацией и Министерством образования, их не устроила.



Родители и учителя дважды перекрывали улицу Дадиани в знак протеста и предъявили Министерству образования следующие требования:



- Не менять расписание обучения;

- Не проводить занятия онлайн и ускорить поиск помещения;

- Не разделять школу на две части, поскольку многим семьям неудобно возить детей в разные здания;

Министерство образования должно срочно найти здание для учащихся;

- Завершить строительство нового здания 10-й школы, поскольку из-за постоянных задержек дети уже много лет учатся в «неподходящих условиях».



Министерство образования заявляет, что строительство школы № 10 будет завершено в феврале-марте 2027 года несмотря на то, что согласно контракту здание должно было быть готово в мае 2026 года.



Минобразования начало проект строительства и реконструкции школ в 2022 году, и в 2022-2026 годах планировалось построить в общей сложности 80 школ и отремонтировать 720.



Согласно последним данным, предоставленным грузинской службе Радио Свобода Министерством инфраструктуры, из 77 школ 53 находятся в стадии строительства, 14 нуждаются в ремонте, а 10 находятся на стадии проектирования. Среди них — школа № 10 в Надзаладеви.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





