В понедельник в Тбилиси был арестован ещё один гражданин России
31.10.2025 22:35
в понедельник в Тбилиси был арестован ещё один гражданин России Артем Гусельников.
Его арестовали по обвинению в перекрытии проспекта Руставели.
Как только о нём стало известно, в изоляторе его посетила адвокат Дарья Самодурова.
По информации, полученной от адвоката, он был признан виновным Тбилисским городским судом и отправлен в изолятор на 7 суток.
