В понедельник в Тбилиси был арестован ещё один гражданин России


31.10.2025   22:35


в понедельник в Тбилиси был арестован ещё один гражданин России Артем Гусельников.

Его арестовали по обвинению в перекрытии проспекта Руставели.

Как только о нём стало известно, в изоляторе его посетила адвокат Дарья Самодурова.

По информации, полученной от адвоката, он был признан виновным Тбилисским городским судом и отправлен в изолятор на 7 суток.


