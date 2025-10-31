В понедельник в Тбилиси был арестован ещё один гражданин России

в понедельник в Тбилиси был арестован ещё один гражданин России Артем Гусельников.



Его арестовали по обвинению в перекрытии проспекта Руставели.



Как только о нём стало известно, в изоляторе его посетила адвокат Дарья Самодурова.



По информации, полученной от адвоката, он был признан виновным Тбилисским городским судом и отправлен в изолятор на 7 суток.





