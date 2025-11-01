Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Обвиняемый в нанесении ранения бывшей жене и убийстве друга останется под стражей


01.11.2025   19:00


Телавский районный суд оставил под стражей обвиняемого в нанесении ранения бывшей жене и убийстве друга.

Дело 43-летнего Зураба Зурашвили рассматривал судья Григол Ватитадзе.

На заседании прокурор пояснил, что со стороны задержанного есть угроза совершения повторного преступления, сокрытия, давления на свидетелей и уничтожения доказательств. Адвокат же требовал ограничиться залогом в размере 20 000 лари.

Сам обвиняемый признал свою вину и рассказал о мотивах преступления.

Убийство произошло 29 октября в селе Дзвели Анага Сигнахского муниципалитета. Мужчина выстрелил в бывшую жену и друга из ружья. 47-летний мужчина скончался на месте, а 41-летняя женщина была доставлена в клинику. Следствие ведется по статье, подразумевающей попытку предумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

Досудебный процесс назначен на 23 декабря.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна