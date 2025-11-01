Обвиняемый в нанесении ранения бывшей жене и убийстве друга останется под стражей

Телавский районный суд оставил под стражей обвиняемого в нанесении ранения бывшей жене и убийстве друга.



Дело 43-летнего Зураба Зурашвили рассматривал судья Григол Ватитадзе.



На заседании прокурор пояснил, что со стороны задержанного есть угроза совершения повторного преступления, сокрытия, давления на свидетелей и уничтожения доказательств. Адвокат же требовал ограничиться залогом в размере 20 000 лари.



Сам обвиняемый признал свою вину и рассказал о мотивах преступления.



Убийство произошло 29 октября в селе Дзвели Анага Сигнахского муниципалитета. Мужчина выстрелил в бывшую жену и друга из ружья. 47-летний мужчина скончался на месте, а 41-летняя женщина была доставлена в клинику. Следствие ведется по статье, подразумевающей попытку предумышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.



Досудебный процесс назначен на 23 декабря.





