Задержана член «Коалиции за перемены» Тата Перадзе
02.11.2025 12:16
Задержана член «Коалиции за перемены» Тата Перадзе.
По существующей информации, ее доставили в отделение полиции.
Причины задержания неизвестны, предположительно, оно связано с акцией протеста и перекрытием дороги на проспекте Руставели.
