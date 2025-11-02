Задержана член «Коалиции за перемены» Тата Перадзе

02.11.2025 12:16





Задержана член «Коалиции за перемены» Тата Перадзе.



По существующей информации, ее доставили в отделение полиции.



Причины задержания неизвестны, предположительно, оно связано с акцией протеста и перекрытием дороги на проспекте Руставели.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





