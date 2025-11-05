У метро «Площадь Свободы» был задержан поэт Паата Шамугия

05.11.2025 10:38





Полиция задержала ещё одно лицо, поэта Паату Шамугия.



Сотрудники криминальной полиции задержали поэта возле станции метро «Площадь Свободы».



Во время задержания участники акции подбадривали его выкриками и баннерами.



Ранее полиция задержала протестующего Лашу Барателия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





