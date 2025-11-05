|
|
|
У метро «Площадь Свободы» был задержан поэт Паата Шамугия
05.11.2025 10:38
Полиция задержала ещё одно лицо, поэта Паату Шамугия.
Сотрудники криминальной полиции задержали поэта возле станции метро «Площадь Свободы».
Во время задержания участники акции подбадривали его выкриками и баннерами.
Ранее полиция задержала протестующего Лашу Барателия.
|
|
|
