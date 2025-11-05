|
Сын известного грузинского певца Мамуки Чарквиани замешан в групповом насилии
05.11.2025 13:17
Сын грузинского певца Мамуки Чарквиани и внук грузинского поэта Джансуга Чарквиани замешаны в групповом насилии, сообщают СМИ.
Джанука Чарквиани пока не арестован, но, по данным следствия, он был среди нападавших, которые по просьбе сторонника «Грузинской мечты» Манчо Гиоргобиани пришли в тбилисский супермаркет Spar и избили 19- и 21-летних консультантов.
Манчо Гиоргобиани уже арестована по обвинению в организации нападения. Ей грозит до 9 лет лишения свободы.
Сотрудники МВД продолжают поиски Джануку Чарквиани и лиц, причастных к бандитскому нападению.
По данным следствия, Мачо Гиоргобиани, разозлившись на сотрудников супермаркета, позвонил Джануке Чарквиани. Через несколько минут после звонка Джануки Чарквиани и шестеро его сообщников ворвались в супермаркет «Спар», вытащили двух сотрудников магазина и избили.
Тётя Чарквиани, публицист Тако Чарквиани, рассказывает, что Манана Гиоргобиани позвонила её племяннику и умоляла о помощи, сказав, что в магазине ее избивают.
