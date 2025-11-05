|
|
|
Архимандриту Илье Толорая запрещено священнослужение
05.11.2025 16:48
Решением Католикоса-патриарха всея Грузии Ильи II, архимандриту Илье Толорая запрещено священнослужение.
Как говорится в заявлении грузинской Патриархии, соответствующее решение было принято Патриархом из-за «словесного оскорбления епископа и клеветнические заявления в адрес иерархов церкви».
«Священнослужителю Патриаршей лавры св. Троицы архимандриту Илье (Толорая) из-за словесного оскорбления епископа и клеветнические заявления в адрес иерархов церкви в целом, на основании представления епархиальной комиссии, запретить священнослужение до тех пор, пока он не проявит искреннее покаяние»,- говорится в заявлении, подписанном Католикосом-патриархом всея Грузии.
Напомним, что архимандрит Илья Толорая сегодня был вызван в Патриархию, где от него потребовали покаяться. Как заявил после выхода из Патриархии сам архимандрит, каяться он не намерен, и он требует встречи с самим Патриархом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна