Поэт Паата Шамугия приговорен к 5 суткам административного ареста
05.11.2025 20:07
Тбилисский городской суд признал поэта Паату Шамугия виновным в совершении административного правонарушения.
Решением судьи Манучара Цацуа, он приговорен к 5 суткам административного ареста.
Поэт Паата Шамугия был задержан вчера у станции метро "Площадь свободы". Ему вменялось "искусственное перекрытие проезжей части".
