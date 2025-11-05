Поэт Паата Шамугия приговорен к 5 суткам административного ареста

05.11.2025 20:07





Тбилисский городской суд признал поэта Паату Шамугия виновным в совершении административного правонарушения.



Решением судьи Манучара Цацуа, он приговорен к 5 суткам административного ареста.



Поэт Паата Шамугия был задержан вчера у станции метро "Площадь свободы". Ему вменялось "искусственное перекрытие проезжей части".





