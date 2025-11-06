Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Основательнице Batumelebi заочно вручили премию «свободных СМИ» Free Media Awards


06.11.2025   22:21


Основательнице Batumelebi, лауреатке премии Сахарова Мзие Амаглобели была вручена еще одна награда — Free Media Awards («Премия свободных СМИ»).

Церемония награждения состоялась в Гамбурге. Вместо заключенной журналистки награду получили ее коллеги и друзья, главные редакторы Netgazeti и Batumelebi Нестан Цецхладзе и Этер Турадзе.

Премия Free Media Awards учреждена двумя европейскими фондами — норвежским фондом Фритта Орда и немецким фондом Zeit Stiftung Bucerius.

Премия ежегодно присуждается издателям СМИ или журналистам, работающим в странах Восточной и Центральной Европы, которые играют особую роль в защите независимых СМИ и свободы слова.

В пресс-релизе, опубликованном Фондом Фритта Орда и ZEIT Stiftung Bucerius, говорится, что Мзия Амаглобели, награжденная за 25-летнюю приверженность журналистской этике и правде, стала лицом независимой журналистики в Грузии.

Лауреатами этой премии уже были оба основанных ею издания.

Напомним, 22 октября Мзия Амаглобели была удостоена премии Сахарова, высшей награды Европейского союза в области прав человека.


Источник: SOVA
