Основательнице Batumelebi заочно вручили премию «свободных СМИ» Free Media Awards
06.11.2025 22:21
Основательнице Batumelebi, лауреатке премии Сахарова Мзие Амаглобели была вручена еще одна награда — Free Media Awards («Премия свободных СМИ»).
Церемония награждения состоялась в Гамбурге. Вместо заключенной журналистки награду получили ее коллеги и друзья, главные редакторы Netgazeti и Batumelebi Нестан Цецхладзе и Этер Турадзе.
Премия Free Media Awards учреждена двумя европейскими фондами — норвежским фондом Фритта Орда и немецким фондом Zeit Stiftung Bucerius.
Премия ежегодно присуждается издателям СМИ или журналистам, работающим в странах Восточной и Центральной Европы, которые играют особую роль в защите независимых СМИ и свободы слова.
В пресс-релизе, опубликованном Фондом Фритта Орда и ZEIT Stiftung Bucerius, говорится, что Мзия Амаглобели, награжденная за 25-летнюю приверженность журналистской этике и правде, стала лицом независимой журналистики в Грузии.
Лауреатами этой премии уже были оба основанных ею издания.
Напомним, 22 октября Мзия Амаглобели была удостоена премии Сахарова, высшей награды Европейского союза в области прав человека.
