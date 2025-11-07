Анита Абгарян будет представлять Грузию на детском конкурсе «Евровидения»

07.11.2025 13:41





Грузию на детском «Евровидении» представит 11-летняя Анита Абгарян.



Конкурсную песню «Shine Like a Star» написал композитор Гига Кухианидзе. Над текстом вместе с ним работала Мариам Гваладзе, участница группы Candy, которая принесла Грузии победу на детском «Евровидении» в 2011 году.



Над видеоклипом к конкурсной песне работали сотрудники Первого канала. Режиссёром видео выступил Темур Квирквелия, а костюмы создала Иза Надареишвили.



Съёмки проходили в Уплисцихе, а в клипе Аниту Абгарян сопровождает оркестр школы-десятилетки талантов имени Захария Палиашвили.







