Вилли Саньоль: Какая проблема у сборной? - В настрое

07.11.2025 14:25





15 и 18 ноября сборная Грузии проведёт отборочные матчи чемпионата мира против Испании и Болгарии.



Накануне матчей главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провёл пресс-конференцию.



О тактике команды



«Это нормально, что соперники изучают нашу тактику. У нас идёт смена поколений. Центральные защитники из других европейских сборных играли вместе годами, но мы потеряли Хочолаву, Кверквелию, Гвелесиани. Вместо них приходят Гогличидзе, Нариманидзе, Лочошвили и другие. Чемпионат Европы стал для нас особенным моментом. Когда идёшь на вечеринку с друзьями, и требуется несколько дней, чтобы прийти в себя, — вот такие мы сейчас».



Сборная до 21 года



«Я знаю, что молодёжной команде предстоит провести важные матчи, но и у нас тоже важные матчи, потому что мы смотрим в будущее, находимся в процессе формирования команды, и в такой момент вызов Нариманидзе и Сигуа в сборную важен».



О шансах выйти из группы



«Как я уже сказал, на данном этапе мы находимся в процессе формирования и хотим сосредоточиться на будущем. Когда я пришёл в сборную, я начал работать над тактикой с тремя защитниками и думал, что она сработает, но первый год всегда тяжёлый. Хочу привести пример Луиса Энрике: когда он пришёл в ПСЖ, в первый год все просили его уйти, но на следующий год он показал результаты. Всё верно, построение будущего требует времени».



В чём проблема сборной?



«Я вижу проблему с концентрацией и агрессией. Думаю, проблема не в тактике и стандартных положениях, а в общем настрое, который определённо нужно исправить».



Азаров и отсутствие Двали в сборной



«Азаров последние 5 матчей провел на скамейке запасных «Шахтера». За месяц он не сыграл ни одного матча, поэтому не попал в сборную — из-за отсутствия ритма и физической подготовки. Что касается Двали, то он плохо сыграл против Испании и не понял, какое я ему дал задание. Это не значит, что его больше не будет в сборной. Я очень люблю Лашу, он хорошо сыграл на чемпионате Европы, но он в списке игроков, которые не смогли вернуться в ритм после чемпионата Европы. Думаю, он будет усердно работать, и мы снова увидим его в сборной».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





