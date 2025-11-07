|
Бухгалтера мэрии Поти обвинили в присвоении 156 тыс. лари бюджетных средств
07.11.2025 15:42
Бывшего бухгалтера мэрии Поти привлекли к уголовной ответственности, обвинив в присвоении почти 156 тыс. лари (около $58 тыс.) муниципальных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Грузии.
Обвиняемый возглавлял отдел бухучета финансово-бюджетной службы мэрии. Следствие установило, что, пользуясь служебным положением, в 2019-2024 годах он перечислял бюджетные деньги на свои собственные банковские счета и счета родственников под видом должностных выплат, командировочных и с другими назначениями.
Задержанному предъявили обвинения в «присвоении и растрате, совершенные с использованием служебного положения в крупном размере». Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 11 лет тюрьмы.
На основании ходатайства прокуратуры в качестве меры пресечения для бухгалтера суд избрал залог.
