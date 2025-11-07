В рамках программы консерации монастыря Гелати в Грузии находится рабочая миссия итальянских специалистов

07.11.2025 17:52





В рамках очередного этапа программы консервации храма Рождества Богородицы в монастыре Гелати в Грузии с рабочей миссией находятся руководитель программы по консервации мозаик профессор Роберто Нарди и междисциплинарная команда Римского археологического центра. Об этом сообщает Министерство культуры Грузии.



«Программа консервации разделена на два основных этапа. На первом этапе будет проведена превентивная консервация, после чего профессор Нарди вместе с членами своей команды разработает полный проект консервации. После согласования с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО будет реализован второй этап — проведение полного комплекса работ по консервации мозаичного ансамбля.



Следует отметить, что подготовленная профессором Роберто Нарди и его командой документация, включающая подробный отчет о состоянии памятника и проектную программу дальнейших действий с соответствующей »дорожной картой», получила положительную оценку консультативных органов Конвенции всемирного наследия.



Проект превентивной консервации мозаичного ансамбля Гелати планируется осуществить поэтапно до конца апреля 2026 года, что завершится установкой защитной/поддерживающей конструкции для мозаики.



Параллельно продолжается программа консервации настенной живописи храма Рождества Богородицы в Гелати. В рамках этой программы междисциплинарная группа грузинских и зарубежных специалистов по настенной живописи провела совместную рабочую миссию для детальной проработки комплексных вопросов и планирования дальнейших действий по консервации. Работой группы по консервации настенной живописи руководят Стивен Рикерби и Лиза Шекеде.



Ход работ в Гелати заместителю министра культуры Теимуразу Гамцемлидзе и заместителю директора Национального агентства охраны культурного наследия Нугзару Чхеидзе представили заместитель председателя Временного комитета по реабилитации Гелати архимандрит Кирион и председатель Национального научного совета этого комитета Давид Лорткипанидзе.



Проект реабилитации Гелати осуществляется под руководством Патриархии Грузии. Реализацию проекта Временный комитет по реабилитации Гелати ведет при поддержке государства», — говорится в сообщении Министерства культуры.





