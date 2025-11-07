Ведущими детского конкурса песни «Евровидение» будут Лиза Циклаури и Давид Аладашвили

Ведущими конкурса «Детское Евровидение 2025», который пройдет в Грузии 13 декабря, будут журналистка Лиза Циклаури и пианист Давид Аладешвили.



Лиза Циклаури – телеведущая и журналистка Общественного вещателя Грузии. Журналистской деятельностью занимается с 2008 года, а с 2014 года ведет информационные программы. На протяжении многих лет Лиза была ведущей многочисленных важных национальных и международных мероприятий, концертов и телевизионных проектов.



Давид Аладашвили – пианист, признанный «чувствительным виртуозом, рожденным для сцены». Играть на пианино он начал в одиннадцать лет. Параллельно с концертной деятельностью Давид Аладашвили работает телеведущим. В настоящее время он ведет на Первом канале Грузии телевизионный проект «Ранина».



Грузия примет «Детское Евровидение» во второй раз. Впервые конкурс прошел в Тбилиси в 2017 году.



Грузия – самая успешная страна в истории конкурса «Детское Евровидение», выигравшая мероприятие четыре раза:



2008 – Bzikebi с песней «Bzz…»;



2011 – Candy с песней «Candy Music»;



2016 – Мариам Мамадашвили с песней «Мзео»;



2024 – Андрия Путкарадзе с песней «Dedas».



В конкурсе 2025 года участвуют исполнители в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы и не только. Каждый из них представляет оригинальную песню, посвященную молодежи, музыке и разнообразию.



В крупнейшем детском музыкальном шоу Европы примут участие: RTSH (Албания); AMPTV (Армения); Ictimai (Азербайджан); HRT (Хорватия); CyBC (Кипр); France Télévisions (Франция); Общественная телерадиокомпания (Грузия); TG4 (Ирландия); Rai (Италия); PBS (Мальта); RTCG (Черногория); AVROTROS (Нидерланды); MKRTV (Северная Македония); TVP (Польша); RTP (Португалия); SMRTV (Сан-Марино); RTVE (Испания); Suspilne (Украина).



В 2025 году в конкурс вернулись три страны. Черногория последний раз участвовала в 2015 году, а Хорватия – в 2014. Также впервые с 2021 года в конкурсе примет участие Азербайджан.



Общественный вещатель уже представил дизайн сцены конкурса «Детское Евровидение 2025». Сцена глубоко вдохновлена культурным наследием Грузии. В центре установлена доли – традиционный грузинский народный ударный инструмент. Вокруг центральной сцены возведены скульптурные формы, вдохновленные впечатляющими горными ландшафтами, крепостями и башнями, разбросанными по рельефу Грузии. На сцене также представлена тематическая визуальная айдентика конкурса и слоган «Музыка объединяет нас».



Конкурс «Детское Евровидение 2025» пройдет 13 декабря, в субботу, в 20:00 в Олимпийском дворце Тбилиси.



Прямую трансляцию мероприятия предоставит Общественный вещатель Грузии.







