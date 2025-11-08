Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В школах стартовала антинаркотическая кампания «Я в будущем»


08.11.2025   14:53


По инициативе МВД и Минобразования Грузии в школах стартовала антинаркотическая кампания «Я в будущем», цель которой — профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков и пропаганда здорового образа жизни.

Сотрудники правоохранительных органов, психологи службы приставов, социальные работники и тренеры- приставы проводят информационные встречи с учениками 6-х и 9-х классов по вопросам воздействия и профилактики употребления психоактивных веществ.

Акция продлится до конца года и охватит 60 государственных школ по всей Грузии — в Тбилиси, Аджарии и Квемо Картли.


