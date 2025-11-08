Сборная Грузии по гандболу выиграла «Кубок Карпат»

Успешная игра мужской национальной гандбольной сборной Грузии в последние два года вызывает большой интерес жителей нашей страны и соотечественников за рубежом. Ранее автор этих строк рассказывал об успехах нашей сборной в квалификационном этапе (кэ) ЧЕ 2024 ,на прошедшем в январе 2024 года в Германии первенстве континента, в матчах кэ ЧЕ 2026 и завоевании права выступить на первенстве Европы 2026 , который пройдет с 15 января по 1 февраля будущего года в Швеции, Дании и Норвегии.



В 2024 году сборная Грузии впервые была представлена на ЧЕ. Несмотря на то, что наша команда одержала в групповом этапе ЧЕ только одну победу( над Боснией и Герцеговиной 22:19, проиграв Швеции 26:42 -шестикратному Чемпиону Европы и сильной команде Нидерландов -29:34) , она заняла в группе третье место, но это не давало право выйти в следующий раунд ЧЕ. Техничная игра Грузии на ЧЕ 2024 вызвала симпатии миллионов поклонников гандбола в Европе, позитивные комментарии специалистов и руководителей Европейской Федерации гандбола (EHF ). На ЧЕ 2024 чемпионом стала Франция , вице-чемпионом Дания, третье место заняла Швеция.



С ноября 2024 года сборная Грузии сражалась за то, чтобы завоевать право выступать на ЧЕ 2026. Начало кэ для нас было неудачным- 6 ноября 2024 года в г.Халкида (60 км от г. Афины) наша сборная проиграла Греции 26:27-за 19 секунд до конца матча на табло было 26:26, но за 4 секунды до завершения игры хозяева забили гол, со счетом 27:26 выиграла Греция. В том матче Грузия почти весь матч вела в счете и как минимум могла взять одно очко, но увы...10 ноября в Тбилиси соперником нашей команды была многоопытная сборная Исландии- фаворит третьей группы кэ ЧЕ, в которой также выступает Босния и Герцеговина. Матч с Исландией в Тбилиси завершился победой гостей 30:25.



Затем настал период побед сборной Грузии. В марте текущего года наша команда дважды подряд победила Боснию -13 марта дома со счетом 28:26, а 16 марта в гостях- 22:20.



8 мая сборная Грузии дома одержала решающую победу над Грецией 29:26 и завоевала право выступать на ЧЕ 2026. Затем была выездная игра с Исландией ( 11 мая) , которая уже не имела какое-либо значение для нас, поэтому поражение от фаворита группы ( 21:33) не очень сильно нас расстроило .



«Кубок Карпат»



В рамках подготовки к матчам ЧЕ 2026 сборная Грузии с 31 октября по 2 ноября выступила на представительном турнире в румынском городе Бая-Маре- «Кубке Карпат»( Trofeul Carpati). Наша команда выступала на этом турнире без нескольких игроков основного состава – не выступали Георгий Цховребадзе(легкая травма), Темо Орджоникидзе ( серьезную травму получил в мае в домашнем матче с Грецией) , вратарь Зураб Цинцадзе и т.д.



31 октября в первом матче вышеназванного турнира в Румынии наша сборная со счетом 31:28 победила сборную Словакии. Лучшим игроком в нашей сборной в этот день был Николоз Каландадзе, который с весны 2023 до лета нынешнего года не играл из-за серьезной травмы, полученной в составе французского клуба «Шамбери». С лета текущего года он выступает за французский клуб «Эрс». В матче с Румынией Николоз забил десять голов и сделал 5 результативных передач, многоопытный Ираклий Кбилашвили провел 6 мячей и сделал три голевые передачи, по 4 мяча в ворота соперника забили Эрекле Арсенашвили и Георгий Дихаминджия, по 2- Мириан Гавашелишвили и Георгий Арешидзе, по одному – Хазеин Рустамов, Георгий Лапиашвили и Вахтанг Хелисупали. В воротах уверенно стоял Давид Никабадзе, он 9 раз отразил удары соперника.



1 ноября наша национальная команда сыграла со сборной Румынии. Хозяев турнира весь матча активно поддерживали местные зрители, но это им не помогло. Сборная Грузия сумела переиграть Румынию почти во всех компонентах игры, одержав победу со счетом 30:27. Следует отметить уверенную игру вратарей Гиги Рухадзе( 6 раз спас команду) и Давида Никабадзе(4 раза спас), самым результативным в нашей сборной был Каландадзе (11 голов +6 голевых передач), на счете Арсенашвили 6 голов, Гавашелишвили провел 5 голов и сделал одну результативную передачу, отличились также Кбилашвили (3 гола +4 передачи), Рустамов (2 гола), Арешидзе (1+1), Дихаминджия (1), Лапиашвили(1 голевая передача).



2 ноября наша сборная провела последний матч турнира -со сборной Украины. Но до начала игры наша сборная была объявлена победителем «Кубка Карпат», так как Румыния и Словакия по итогам трех игр набрали по 2 очка, а Украина в первых двух играх не сумела получить даже одно 1 очко. Поэтому игра нашей сборной с Румынией для Грузии не имела какое-либо значение с точки зрения турнирной таблицы , но матч был интересен с точки зрения просмотра игры молодых игроков и дебютантов сборной. В этом поединке победу одержала Украина со счетом 32:28, в нашей сборной в этом матче выступили все молодые игроки, которых в деле хотел бы увидеть тренерский штаб сборной Грузии- главный тренер Тите Каландадзе, его помощники Шота Тевзадзе и Мераб Метревели.



Грузия и ЧЕ 2026



На ЧЕ 2026 сборная Грузии будет выступать в группе E, матчи этой группы состоятся в Мальме (Швеция), соперниками нашей команды будут Хорватия( 17 января), Швеция ( 19 января) и Нидерланды ( 21 января). Из этой и остальных 5 групп ЧЕ в следующий раунд выйдут по две лучшие сборные, которые в двух группах по 6 команд продолжат борьбу, затем определятся полуфиналисты и финалисты.



Как сообщил автору этих строк президент Федерации гандбола Грузии ( ФГГ) Вахтанг Мейпариани (в 1991-2000 годах он был капитаном национальной сборной Грузии), 25 декабря наша сборная начнет в Тбилиси сборы для подготовки к ЧЕ 2026, а с 7 до 15 января продолжит сборы в Словении, где проведет несколько спарринг-встреч. 15 января сборная Грузии прибудет в Мальме, где 17,19 и 21 января предстоит провести три матча группового этапа с вышеназванными сильнейшими командами.







Тенгиз Пачкория



