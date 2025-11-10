Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ассистента грумера Руслана Акифова не пустили в Грузию после визарана


10.11.2025   13:07


Руслан Акифов рассказал о недопуске в сториз в инстаграме: «Я сегодня делал визаран и меня не впустили обратно в Грузию, поэтому, кто записывался ко мне, пожалуйста, простите. Не моя вина. Теперь я не могу туда заехать в ближайший, наверное, год».

Руслан сообщил, что сейчас находится в Ереване и ищет кого-то, связанного с грумингом и собаками. По его словам, кажется, теперь ему нужна работа в Армении.

Контекст. Руслан Акифов переехал из Кыргызстана в Кутаиси полтора года назад. На родине Акифов работал журналистом, а в Грузии стал ассистентом грумера и начал вести блог. Его ролики набирают тысячи просмотров.

Подробнее о работе с собаками и переезде читайте в интервью Paper Kartuli с Русланом Акифовым.


