Ассистента грумера Руслана Акифова не пустили в Грузию после визарана

10.11.2025 13:07





Руслан Акифов рассказал о недопуске в сториз в инстаграме: «Я сегодня делал визаран и меня не впустили обратно в Грузию, поэтому, кто записывался ко мне, пожалуйста, простите. Не моя вина. Теперь я не могу туда заехать в ближайший, наверное, год».



Руслан сообщил, что сейчас находится в Ереване и ищет кого-то, связанного с грумингом и собаками. По его словам, кажется, теперь ему нужна работа в Армении.



Контекст. Руслан Акифов переехал из Кыргызстана в Кутаиси полтора года назад. На родине Акифов работал журналистом, а в Грузии стал ассистентом грумера и начал вести блог. Его ролики набирают тысячи просмотров.



Подробнее о работе с собаками и переезде читайте в интервью Paper Kartuli с Русланом Акифовым.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





