В Кутаисском апелляционном суде рассматривается жалоба Мзии Амаглобели
11.11.2025 14:30
В Кутаисском апелляционном суде рассматривается жалоба основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели .
На заседании присутствует и сама Мзия Амаглобели.
Дело рассматривается коллегией судей под председательством судьи Николоза Маргвелашвили.
Адвокаты подали ходатайство о зале суда больших размеров.
Судья заявил, что этот вопрос обсуждался, и следующее заседание может состояться в более просторном зале.
Ранее у здания Кутаисского апелляционного суда было шумно. В частности, между сторонниками Мзии Амаглобели и представителями службы приставов произошел спор. Как отмечают коллеги и сторонники Мзии Амаглобели, им не разрешили зайти во двор и присутствовать на заседании.
6 августа основательницу «Батумелеби» Мзию Амаглобели приговорили к 2 годам лишения свободы
В частности, ее признали виновной по статье 353 УК которая предусматривает сопротивление, угрозу или насилие в отношении представителя общественного порядка или другого представителя власти.
Напомним, адвокаты Мзии Амаглобели требуют отменить приговор Батумского городского суда и вынести оправдательный приговор.
