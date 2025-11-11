В Кутаисском апелляционном суде рассматривается жалоба Мзии Амаглобели

11.11.2025 14:30





В Кутаисском апелляционном суде рассматривается жалоба основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели .



На заседании присутствует и сама Мзия Амаглобели.



Дело рассматривается коллегией судей под председательством судьи Николоза Маргвелашвили.



Адвокаты подали ходатайство о зале суда больших размеров.



Судья заявил, что этот вопрос обсуждался, и следующее заседание может состояться в более просторном зале.



Ранее у здания Кутаисского апелляционного суда было шумно. В частности, между сторонниками Мзии Амаглобели и представителями службы приставов произошел спор. Как отмечают коллеги и сторонники Мзии Амаглобели, им не разрешили зайти во двор и присутствовать на заседании.



6 августа основательницу «Батумелеби» Мзию Амаглобели приговорили к 2 годам лишения свободы



В частности, ее признали виновной по статье 353 УК которая предусматривает сопротивление, угрозу или насилие в отношении представителя общественного порядка или другого представителя власти.



Напомним, адвокаты Мзии Амаглобели требуют отменить приговор Батумского городского суда и вынести оправдательный приговор.





