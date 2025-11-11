Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кутаисском апелляционном суде рассматривается жалоба Мзии Амаглобели


11.11.2025   14:30


В Кутаисском апелляционном суде рассматривается жалоба основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели .

На заседании присутствует и сама Мзия Амаглобели.

Дело рассматривается коллегией судей под председательством судьи Николоза Маргвелашвили.

Адвокаты подали ходатайство о зале суда больших размеров.

Судья заявил, что этот вопрос обсуждался, и следующее заседание может состояться в более просторном зале.

Ранее у здания Кутаисского апелляционного суда было шумно. В частности, между сторонниками Мзии Амаглобели и представителями службы приставов произошел спор. Как отмечают коллеги и сторонники Мзии Амаглобели, им не разрешили зайти во двор и присутствовать на заседании.

6 августа основательницу «Батумелеби» Мзию Амаглобели приговорили к 2 годам лишения свободы

В частности, ее признали виновной по статье 353 УК которая предусматривает сопротивление, угрозу или насилие в отношении представителя общественного порядка или другого представителя власти.

Напомним, адвокаты Мзии Амаглобели требуют отменить приговор Батумского городского суда и вынести оправдательный приговор.


