Федерация футбола Турции отстранила 1024 игрока
11.11.2025 19:31
Федерация футбола Турции отстранила 1024 игрока из-за скандала, связанного со ставками. 27 из них — игроки турецкой Суперлиги, и их дела переданы на рассмотрение дисциплинарной комиссии.
Расследование показало, что у 371 из 571 судьи были счета для ставок, а 152 из них активно участвовали в азартных играх.
В результате расследования матчи в третьем и четвёртом дивизионах Турции были отложены на две недели, хотя матчи в двух высших дивизионах страны продолжатся в обычном режиме.
По данным местных СМИ, в ходе расследования были арестованы восемь человек.
Скандал разразился 27 октября, когда президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что сотни судей были связаны со счетами для ставок.
