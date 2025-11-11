Федерация футбола Турции отстранила 1024 игрока

Федерация футбола Турции отстранила 1024 игрока из-за скандала, связанного со ставками. 27 из них — игроки турецкой Суперлиги, и их дела переданы на рассмотрение дисциплинарной комиссии.



Расследование показало, что у 371 из 571 судьи были счета для ставок, а 152 из них активно участвовали в азартных играх.



В результате расследования матчи в третьем и четвёртом дивизионах Турции были отложены на две недели, хотя матчи в двух высших дивизионах страны продолжатся в обычном режиме.



По данным местных СМИ, в ходе расследования были арестованы восемь человек.



Скандал разразился 27 октября, когда президент Федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что сотни судей были связаны со счетами для ставок.





