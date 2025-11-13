Мать экс-президента Грузии утверждает, что его не обследовали более месяца

Мать экс-президента Грузии Гиули Аласания утверждает, что Михаила Саакашвили перевели из медицинского в исправительное учреждение, не проведя необходимых обследований. Его перевод стал неожиданностью для семьи, заявила в разговоре с журналистами Аласания.



«Никого не предупредили, ни нас, ни медиков. Всё произошло внезапно. Моему сыну постоянно ухудшают условия, добавляют новые ограничения. Всё это взаимосвязано, ведь он стоит на политической платформе, мой сын всегда боролся за Грузию... Прошло уже достаточно времени после того, как ему проводили последнее медицинское обследование — более месяца. Раньше приезжала группа врачей, они его осматривали, а теперь ничего подобного не происходило. Не знаю, на каком основании. Абсолютно никакой информации у меня не было», — сказала Гиули Аласания.



12 ноября третий президент Грузии Михаил Саакашвили был возвращен в исправительное учреждение №12, где продолжит отбывать наказание «в общем порядке», говорится в заявлении Пенитенциарной службы Грузии.



Как отмечается в сообщении ведомства, Саакашвили был переведён в клинику «Вивамеди» 12 мая 2022 года для получения стационарной медицинской помощи и с тех пор находился там под наблюдением врачей.



«Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в исправительное учреждение №12», — говорится в заявлении.



Саакашвили, согласно ранее вынесенным приговорам, должен остаться в заключении до 1 апреля 2034 года.



Между тем, прокуратура Грузии 6 ноября сообщила о начале уголовного преследования восьми известных оппозиционных политиков, в том числе находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили. По версии следствия, Саакашвили, используя свои страницы в социальных сетях и видеообращения, публично призывал сторонников к «борьбе и агрессивному сопротивлению», а также к захвату правительственных зданий и «свержению режима».



Источник: SOVA

