Хартия журналистской этики Грузии призывает Совет юстиции не осложнять работу журналистов в судах
13.11.2025 12:42
Хартия журналистской этики Грузии призывает Совет юстиции объяснить, собираются ли власти запретить журналистам использование мобильных телефонов в судах, а также просит не осложнять работу журналистов введением такого запрета.
По данным СМИ, Департамент общих судов закупил мебель для 19 судов, в том числе для Тбилисского городского и апелляционного судов. Среди покупок — шкафы для хранения мобильных телефонов с сотнями пронумерованных и запирающихся ячеек.
Согласно постановлению Высшего совета юстиции от 17 июля 2025 года, приставы имеют право не впускать в зал заседания устройства с функцией фото-, видео- и аудиозаписи. В документе прямо сказано, что это относится и к мобильным телефонам.
Эта информация вызвала волнение среди журналистов, т.к. многие опасаются, что после установки шкафов работать в судах станет ещё труднее.
С 28 июня по закону уже были запрещены фото-, видео- и аудиосъёмка в зданиях и дворах судов.
Однако журналистам всё ещё разрешено приносить телефоны и ноутбуки, чтобы вести текстовые трансляции заседаний в реальном времени.
Журналисты стараются компенсировать отсутствие фото и видео точностью и оперативностью текстовых репортажей. Но если им оставят только ручку и бумагу, это станет почти невозможным.
Сейчас в Тбилисском городском суде проходят процессы, вызывающие большой общественный интерес, и любое ограничение в работе журналистов лишит людей доступа к важной информации.
Хартия выражает надежду, что Совет откажется от подобных мер, ведь такой запрет не отвечает интересам ни судов, ни общества.
«Общество должно иметь возможность вовремя получать достоверную информацию о работе правосудия через надёжные медиа», — подчёркивается в заявлении.
