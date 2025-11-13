Хартия журналистской этики Грузии призывает Совет юстиции не осложнять работу журналистов в судах

Хартия журналистской этики Грузии призывает Совет юстиции объяснить, собираются ли власти запретить журналистам использование мобильных телефонов в судах, а также просит не осложнять работу журналистов введением такого запрета.



По данным СМИ, Департамент общих судов закупил мебель для 19 судов, в том числе для Тбилисского городского и апелляционного судов. Среди покупок — шкафы для хранения мобильных телефонов с сотнями пронумерованных и запирающихся ячеек.



Согласно постановлению Высшего совета юстиции от 17 июля 2025 года, приставы имеют право не впускать в зал заседания устройства с функцией фото-, видео- и аудиозаписи. В документе прямо сказано, что это относится и к мобильным телефонам.



Эта информация вызвала волнение среди журналистов, т.к. многие опасаются, что после установки шкафов работать в судах станет ещё труднее.



С 28 июня по закону уже были запрещены фото-, видео- и аудиосъёмка в зданиях и дворах судов.

Однако журналистам всё ещё разрешено приносить телефоны и ноутбуки, чтобы вести текстовые трансляции заседаний в реальном времени.



Журналисты стараются компенсировать отсутствие фото и видео точностью и оперативностью текстовых репортажей. Но если им оставят только ручку и бумагу, это станет почти невозможным.



Сейчас в Тбилисском городском суде проходят процессы, вызывающие большой общественный интерес, и любое ограничение в работе журналистов лишит людей доступа к важной информации.



Хартия выражает надежду, что Совет откажется от подобных мер, ведь такой запрет не отвечает интересам ни судов, ни общества.



«Общество должно иметь возможность вовремя получать достоверную информацию о работе правосудия через надёжные медиа», — подчёркивается в заявлении.





