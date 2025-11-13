28 ноября состоится шествие протеста от ТГУ к проспекту Руставели

13.11.2025 16:08





28 ноября состоится протестное шествие от Тбилисского государственного университета к проспекту Руставели. Об этом на брифинге перед зданием парламента объявили организаторы.



Марш запланирован на 19:00.



Как поясняют организаторы, они не прекратят борьбу.



«28 ноября исполняется год с тех пор, как нелегитимный, российский и недостойный режим «Грузинской мечты», обещавший своим избирателям двигаться «достойно к Европе», открыто отказался от европейского пути страны.



В течение года грузинский народ, борющийся за свободу, отвечает на систематические пытки, унижающее достоинство обращение и взятие их в заложники со стороны режима непрерывной, решительной борьбой и солидарностью друг с другом.



Отвергнув европейское будущее, именно Бидзина Иванишвили устроил конституционный переворот, вопреки воле абсолютного большинства граждан Грузии.



Наша борьба за независимость нашей страны, за конституцию, за европейское будущее, за безопасность граждан Грузии, за процветание, за объединение страны, за качественное образование и за многое другое. И всё это возможно только в европейском пространстве, в свободном мире...



28 ноября в 19:00 собираемся у Тбилисского государственного университета, откуда пройдёт шествие протеста в сторону проспекта Руставели.



Мы здесь, нас большинство, и мы будем бороться до конца, до победы!» - заявляют организаторы.





