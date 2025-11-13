Лига наций - Сборная Грузии попала в третью корзину

Сборная Грузии по футболу выступит в дивизионе B Лиги наций УЕФА 2026 года, где 16 команд будут разделены на четыре группы. Сначала пройдет групповой этап, а затем — стыковые матчи.



Перед жеребьевкой УЕФА команды были разделены на корзины:



Корзина I: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.



Корзина II: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.



Корзина III: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.



Корзина IV: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.



По сообщению УЕФА, жеребьевка состоится в начале 2026 года.







