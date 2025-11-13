Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Лига наций - Сборная Грузии попала в третью корзину


13.11.2025   16:23


Сборная Грузии по футболу выступит в дивизионе B Лиги наций УЕФА 2026 года, где 16 команд будут разделены на четыре группы. Сначала пройдет групповой этап, а затем — стыковые матчи.

Перед жеребьевкой УЕФА команды были разделены на корзины:

Корзина I: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Корзина II: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.

Корзина III: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Корзина IV: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.

По сообщению УЕФА, жеребьевка состоится в начале 2026 года.


