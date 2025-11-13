|
Лига наций - Сборная Грузии попала в третью корзину
13.11.2025 16:23
Сборная Грузии по футболу выступит в дивизионе B Лиги наций УЕФА 2026 года, где 16 команд будут разделены на четыре группы. Сначала пройдет групповой этап, а затем — стыковые матчи.
Перед жеребьевкой УЕФА команды были разделены на корзины:
Корзина I: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.
Корзина II: Швейцария, Босния и Герцеговина, Австрия, Украина.
Корзина III: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.
Корзина IV: Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.
По сообщению УЕФА, жеребьевка состоится в начале 2026 года.
