Сборная Грузии крупно проиграла Испании в матче отборочного этапа чемпионата мира


15.11.2025   23:31


Сборная Грузии по футболу провела свой пятый матч в отборочном этапе чемпионата мира и в домашней игре проиграла Испании со счётом 4:0.

По итогу пятого тура сборная Грузии занимает 3-е место в группе из 4-х команд. Она уступает Испании и Турции и уже не имеет даже теоретических шансов на выход из группы. Последний матч отборочного этапа грузины проведут 18 ноября в Болгарии. Матч начнётся в 23:25, прямую трансляцию смотрите на Первом канале Грузии.


