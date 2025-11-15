Сборная Грузии крупно проиграла Испании в матче отборочного этапа чемпионата мира

Сборная Грузии по футболу провела свой пятый матч в отборочном этапе чемпионата мира и в домашней игре проиграла Испании со счётом 4:0.



По итогу пятого тура сборная Грузии занимает 3-е место в группе из 4-х команд. Она уступает Испании и Турции и уже не имеет даже теоретических шансов на выход из группы. Последний матч отборочного этапа грузины проведут 18 ноября в Болгарии. Матч начнётся в 23:25, прямую трансляцию смотрите на Первом канале Грузии.







