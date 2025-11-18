Анастасия Зиновкина требует перевода в клинику

Анастасия Зиновкина, задержанная во время акций протеста, требует, чтобы ее перевели из тюрьмы в клинику. По словам адвоката Зиновкиной Нино Ломинадзе, из-за сложного состояния здоровья ее подзащитной и проблемы с позвоночником администрация тюрьмы также обратилась в соответствующую службу, но до сих пор ответа не последовало.



«Состояние здоровья Анастасии Зиновкиной, когда я встретилась с ней в последний раз, было довольно тяжелым. У нее грыжа позвоночника в тяжелой форме, поскольку в тюрьме, как вы знаете, нет инфраструктуры, которая обеспечивала бы условия, идентичные его состоянию здоровья.



Таким образом, при этих постоянных болях единственное, что может сделать врач на местном уровне, — это облегчить их, но она не получает соответствующего лечения, и в течение длительного периода времени она терпит боль.



Анастасия объяснила мне, что администрация тюрьмы обратилась в соответствующую службу, которая пока не получила никакого ответа, и я не получил никакого ответа», — заявила Ломинадзе.



Напомним, Антона Чечина, Анастасию Зиновкину и Артема Грибуль Тбилисский городской суд осудил на 8 годам и 6 месяцам тюрьмы — они признаны виновными в хранении наркотиков в особо крупном размере.



Участники проевропейской акции протеста в Тбилиси Анастасия Зиновкина и Артем Грибуль с 12 сентября держали голодовку, но прекатили ее во второй половине дня — 17 сентября.



Напомним, гражданин РФ Антон Чечин был задержан у дома 3 декабря 2024 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 260 (6) Уголовного кодекса, которая предусматривает приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупных размерах и предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.



Чечин родом из Барнаула (Алтайский край), и до начала войны в Украине он неоднократно выходил на митинги оппозиции и стоял в одиночных пикетах в родном городе, за что на него заведено административное дело.



Войну в Украине Чечин не поддержал и в апреле 2022 года уехал в Грузию, как и многие настроенные против агрессии РФ в Украине граждане России.



