Апелляционный суд Кутаиси оставил в силе приговор Мзии Амаглобели - 2 года лишения свободы
18.11.2025 21:58
Кутаисский апелляционный суд не удовлетворил жалобу учредителя «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели и оставил в силе назначенное ей двухлетнее тюремное наказание. Решение судья огласил несколько минут назад.
Адвокаты Мзии Амаглобели требовали отменить приговор суда первой инстанции и освободить Амаглобели.
В то же время прокуроры требовали ужесточить наказание и назначить Мзии Амаглобели от 4 до 7 лет лишения свободы.
На сегодняшнем судебном заседании присутствовала и сама Мзия Амаглобели.
Напомним, Батумский городской суд 6 августа приговорил Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы.
Судья переквалифицировал обвинение, предъявленное Мзии Амаглобели по статье 353 прима, предусматривающей нападение на полицейского, и признал её виновной по первой части статьи 353. Данная статья предусматривает сопротивление, угрозу или насилие в отношении сотрудника, обеспечивающего общественный порядок, или иного представителя власти.
