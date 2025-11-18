Грузинская певица Нини Шермадини: Может, ещё и расстрел введёте для предателей…

18.11.2025 22:44





Грузинская певица Нини Шермадини, проживающая в США, прокомментировала планы «Грузинской мечты» по лишению прав голоса граждан Грузии в эмиграции:



«Извините, приношу большие извинения, если я была предательницей, я не знала.

После лишения нас права голоса, гражданство тоже отнимете?

Сможем ли мы еще въезжать в страну или уже нет? Спасибо.



P.S. Люди не могут приехать в Грузию даже на похороны родителей, близких, друзей, родственников: кому-то нужна виза, у кого-то нет возможности, у кого-то — документов…

Считаете нормальным вот так вычеркивать эмигрантов?

А то, что мой голос ничего не решает, я давно поняла…



Может, ещё и расстрел введёте для предателей…



Большое спасибо, друзья.»





