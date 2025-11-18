|
Грузинская певица Нини Шермадини: Может, ещё и расстрел введёте для предателей…
18.11.2025 22:44
Грузинская певица Нини Шермадини, проживающая в США, прокомментировала планы «Грузинской мечты» по лишению прав голоса граждан Грузии в эмиграции:
«Извините, приношу большие извинения, если я была предательницей, я не знала.
После лишения нас права голоса, гражданство тоже отнимете?
Сможем ли мы еще въезжать в страну или уже нет? Спасибо.
P.S. Люди не могут приехать в Грузию даже на похороны родителей, близких, друзей, родственников: кому-то нужна виза, у кого-то нет возможности, у кого-то — документов…
Считаете нормальным вот так вычеркивать эмигрантов?
А то, что мой голос ничего не решает, я давно поняла…
Может, ещё и расстрел введёте для предателей…
Большое спасибо, друзья.»
