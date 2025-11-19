Журналист Афган Садыгов освободился из-под очередного административного ареста

19.11.2025 23:47





Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Садыгов освободился из-под очередного административного ареста.



12 ноября судья Нино Энукидзе приговорила Садыгова к 7 суткам ареста по обвинению в перекрытии дороги. Его задержание произошло прямо в зале суда.



Ранее, 22 октября, Садыгова уже задерживали по тому же обвинению за перекрытие дороги и назначили 14 суток ареста. Тогда он вышел из изолятора 5 ноября.



11 ноября накануне ареста Садыгов вновь сжег портреты Иванишвили и Путина у Парламента.



Напомним, журналист Афган Садыгов был оштрафован властями Грузии на $100 000 по обвинению в перекрытии проезжей части. Его оштрафовали 54 раза по 5 000 лари, итого на 270 000 лари.



Напомним, что до административных арестов Афган Садыгов находился в грузинской тюрьме девять месяцев.

16 апреля Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заменил экстрадиционное заключение Садыгова на залог, после он был освобождён. Садыгов отказался выплачивать залог.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





