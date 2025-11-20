|
|
|
Международный институт прессы осуждает решение апелляционного суда в отношении Мзии Амаглобели
20.11.2025 11:36
Международный институт прессы (IPI) осуждает решение Кутаисского апелляционного суда оставить в силе решение, вынесенное судом низшей инстанции в отношении основательницы изданий Batumelebi и Netgazeti.
«С момента её ареста и политически мотивированного преследования Мзия — сооснователь и руководитель двух наиболее значимых независимых СМИ Грузии, Batumelebi и Netgazeti — стала символом борьбы за свободу прессы и демократию в Грузии, где правящая партия «Грузинская мечта» усиливает авторитарное подавление инакомыслия…
Пока юридический процесс продолжается, IPI продолжит внимательно следить за делом, выступать за немедленное освобождение Мзии и защищать свободу прессы в Грузии. Если внутренние средства защиты будут исчерпаны, IPI поддержит передачу дела в Европейский суд по правам человека», — говорится в заявлении Международного института прессы.
18 ноября Кутаисский апелляционный суд (судьи Николоз Маргвелашвили, Нана Джохадзе и Марина Сирадзе) оставил Мзию Амаглобели под двухлетним заключением.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна