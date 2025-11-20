Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Международный институт прессы осуждает решение апелляционного суда в отношении Мзии Амаглобели


20.11.2025   11:36


Международный институт прессы (IPI) осуждает решение Кутаисского апелляционного суда оставить в силе решение, вынесенное судом низшей инстанции в отношении основательницы изданий Batumelebi и Netgazeti.

«С момента её ареста и политически мотивированного преследования Мзия — сооснователь и руководитель двух наиболее значимых независимых СМИ Грузии, Batumelebi и Netgazeti — стала символом борьбы за свободу прессы и демократию в Грузии, где правящая партия «Грузинская мечта» усиливает авторитарное подавление инакомыслия…

Пока юридический процесс продолжается, IPI продолжит внимательно следить за делом, выступать за немедленное освобождение Мзии и защищать свободу прессы в Грузии. Если внутренние средства защиты будут исчерпаны, IPI поддержит передачу дела в Европейский суд по правам человека», — говорится в заявлении Международного института прессы.

18 ноября Кутаисский апелляционный суд (судьи Николоз Маргвелашвили, Нана Джохадзе и Марина Сирадзе) оставил Мзию Амаглобели под двухлетним заключением.


Источник: SOVA
