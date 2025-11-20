Власти Грузии проведут срочные консервационные работы в храме Джвари

Национальное агентство по охране культурного наследия решило экстренно провести работы по консервации в храме комплекса Джвари – наиболее известного символа христианства раннесредневековой Грузии.



Соответствующий тендер уже объявлен, пишет агентство bm.ge. Стоимость упрощенной закупки составляет 434,4 тыс. лари.



Согласно тендерной документации, необходимость начала работ в максимально сжатые сроки связана с риском дальнейшего ухудшения структурного состояния храма и угрозой «необратимых повреждений». Первый этап консервации ранее был профинансирован посольством США. Рассматривалась возможность поддержать и последующие этапы, однако эти планы заморозились.



По данным агентства, интерьер храма имеет значительные повреждения: эрозию и фрагментацию камня, утрату раствора кладки, а также трещины глубиной до 1-2 см.



По условиям закупки, работы должны быть выполнены в течение 2026 года, а окончательный срок их завершения составит 10 календарных месяцев с момента подписания контракта.



Проект предусматривает очистку и консолидирование каменной поверхности интерьера, проведение превентивных консервационных работ на сохранившихся фрагментах настенной живописи, устранение повреждений в зоне окон, инъектирование и заполнение трещин и пустот, а также реставрационные мероприятия на отдельных участках каменного пола.



Говоря о целесообразность использование упрощенной процедуры закупки, ведомство напоминает о значимости храма.



Агентство напомнило, что первый тендер провело в мае 2025 года, однако он провалился: в ходе процедуры было установлено, что участие специалистов высокой квалификации является критически важным для предотвращения срыва проекта. Повторное объявление тендера требует дополнительного времени – 30-40 дней, что, по оценке ведомства, может привести к задержке начала работ и росту риска дальнейшего ухудшения состояния храма.



Монастырь Джвари входит в исторические памятники древней столицы Грузии Мцхета, внесенных в список Всемирного наследния ЮНЕСКО. Он расположен на вершине горы, у слияния Куры и Арагви, – там, где, согласно историческим источникам воздвигла крест Святая Нино.



В 2004 году Джвари был внесен в международный перечень памятников, как один из ста, которым грозит гибель, однако реставрационные работы 2007 года позволили исключить его из этого списка.



Источник: Новости - Грузия

