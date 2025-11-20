Адвокаты призывают Омбудсмена поинтересоваться положением заключённых Глданской тюрьмы

Адвокаты просят о встрече с Народным защитником и призывают его поинтересоваться проблемами заключённых, которые утверждают, что питание в Глданской тюрьме неудовлетворительное. Об этом адвокаты заявили на специальном брифинге.



Адвокат Лаша Ткешеладзе призывает Омбудсмена создать группу, которая будет изучать вопросы безопасности пищевых продуктов и санитарных норм.



«Ежедневно судят десятки граждан, а Народный защитник молчит. Вчера были незаконно арестованы 13 граждан, бездомных, а Народный защитник молчит. Заключенные Глданской тюрьмы требуют перевода, потому что их питание не соответствует стандартам, их еда непригодна для употребления, а Народный защитник молчит.



Мы обратились к Народному защитнику по этому вопросу, но он скрылся и молчит.



У меня к нему только один вопрос: когда вы получаете более 10 000 лари из бюджета, когда идёте в магазин, вы ведь проверяете, годная ли эта еда или нет, не истёк ли срок годности, и покупаете такую ​​еду, что с вами случилось? Почему вас не волнуют заключённые Глданской тюрьмы, которые каждый день просят о помощи? В Глданской тюрьме запрещено населению и членам их семей присылать им еду, разве у всех есть деньги покупать еду в [тюремном] магазине? В Глданском учреждении многим заключённым до сих пор приходится питаться просроченной пищей.



Я призываю Народного защитника создать специальную группу по изучению безопасности пищевых продуктов, создать специальную группу по изучению санитарных норм, потому что нам, заключённым в Глданском учреждении, всем заключённым нужна помощь в правильном питании и полноценной здоровой пище», — сказал Лаша Ткешеладзе.





