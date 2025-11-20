Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Члены семьи и сторонники Левана Хабеишвили проводят акцию у Генеральной прокуратуры


20.11.2025   13:53


Сторонники Левана Хабеишвили проводят акцию около Генеральной прокуратуры.

Их требование - отменить председателю политсовета «Единого национального движения» Левану Хабеишвили ограничения на свидания, переписку и телефонные разговоры, чтобы находящийся в заключении политик мог общаться с членами семьи и малолетними детьми. Заявление с этой просьбой они также подали в ведомство.

Около прокуратуры собрались члены семьи, друзья и сторонники Левана Хабеишвили.

Для справки, Хабеишвили предъявлено обвинение по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает обещание взятки, передачи денег должностному лицу за совершение незаконного деяния. Левану Хабеишвили также предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, которая подразумевает публичные призывы к свержению государственной власти.


