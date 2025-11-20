Члены семьи и сторонники Левана Хабеишвили проводят акцию у Генеральной прокуратуры

Сторонники Левана Хабеишвили проводят акцию около Генеральной прокуратуры.



Их требование - отменить председателю политсовета «Единого национального движения» Левану Хабеишвили ограничения на свидания, переписку и телефонные разговоры, чтобы находящийся в заключении политик мог общаться с членами семьи и малолетними детьми. Заявление с этой просьбой они также подали в ведомство.



Около прокуратуры собрались члены семьи, друзья и сторонники Левана Хабеишвили.



Для справки, Хабеишвили предъявлено обвинение по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает обещание взятки, передачи денег должностному лицу за совершение незаконного деяния. Левану Хабеишвили также предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, которая подразумевает публичные призывы к свержению государственной власти.





