В этом году в Грузии водительские удостоверения получили 172 гражданина России

20.11.2025 15:27





За первые 9 месяцев 2025 года 172 гражданина России получили водительские удостоверения в Грузии, наибольшее количество которых было выдано в последнем, третьем квартале.



Согласно статистике Министерства внутренних дел, в первом квартале 2025 года гражданам России было выдано 34 водительских удостоверения, во втором квартале — 62, а в третьем квартале — 76 гражданам России.



Что касается других стран, то в третьем 2025 года граждане Индии занимают второе место по количеству выданных водительских удостоверений: за последние 3 месяца гражданам Индии было выдано 36 водительских удостоверений. Тройку лидеров замыкают граждане Пакистана и Беларуси: 33 водительских удостоверения выдано пакистанцам и 24 — белорусам.



Кроме того, по состоянию на третий квартал 2025 года водительские удостоверения Грузии были выданы гражданам Украины (17), Иордании (7), Азербайджана (6), Ирана (6), Судана (2). Водительские удостоверения были выданы гражданам Китая, Греции, Люксембурга и др.





