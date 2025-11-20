Фонд Клуни: Решение оставить в силе приговор Мзии Амаглобели является еще одним ударом по свободе прессы

Решение оставить в силе приговор Мзии Амаглобели является еще одним ударом по свободе прессы, - говорится в заявлении «Фонда справедливости» Джорджа и Амаль Клуни, опубликованном в соцсети.



«Решение оставить в силе приговор журналистке Мзии Амаглобели и 2-летний тюремный срок является еще одним ударом по свободе прессы и тревожным знаком. В то время, как ее дело передается в Верховный суд, Trial Watch в ближайшие несколько недель опубликует отчет, который оценит справедливость судебных процессов в отношении журналистки», - говорится в заявлении фонда.



Для справки, Кутаисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, приговорившего основательницу «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзию Амаглобели к 2 годам лишения свободы.





