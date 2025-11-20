Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гванца Задишвили — победительница Кубка мира по парафехтованию в Таиланде


20.11.2025   21:25


Грузинская парафехтовальщица Гванца Задишвили завоевала золотую медаль Кубка мира в Таиланде.

В финале соревнований Задишвили одержала победу над своей соотечественницей Ниной Тибилашвили со счётом 15:13. В итоге Задишвили стала победительницей турнира, а Тибилашвили досталось серебро.

В полуфинале Нина Тибилашвили одолела британку Джемму Коллинз со счётом 15:7, а Гванца Задишвили в упорной борьбе победила польку Кингу Дрозд со счётом 15:14.

Ирма Хецуриани завоевала бронзовую медаль турнира, одержав победу над немкой Хэттер со счётом 15:7 в матче за третье место.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна