Гванца Задишвили — победительница Кубка мира по парафехтованию в Таиланде
20.11.2025 21:25
Грузинская парафехтовальщица Гванца Задишвили завоевала золотую медаль Кубка мира в Таиланде.
В финале соревнований Задишвили одержала победу над своей соотечественницей Ниной Тибилашвили со счётом 15:13. В итоге Задишвили стала победительницей турнира, а Тибилашвили досталось серебро.
В полуфинале Нина Тибилашвили одолела британку Джемму Коллинз со счётом 15:7, а Гванца Задишвили в упорной борьбе победила польку Кингу Дрозд со счётом 15:14.
Ирма Хецуриани завоевала бронзовую медаль турнира, одержав победу над немкой Хэттер со счётом 15:7 в матче за третье место.
