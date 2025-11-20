|
Участники акции протеста, собравшиеся на территории парламента, проводят шествие
20.11.2025 22:05
Участники акции протеста, собравшиеся на территории парламента, проводят шествие. Из-за вчерашних задержаний организаторы обратились к участникам шествия не вступать в контакт с правоохранителями.
По словам участников марша, сегодняшнее шествие посвящено лицам, задержанным в рамках акций.
Маршрут протеста неизвестен. Организаторы шествия заявили, что сообщат участникам акции направление по ходу движения.
Часть участников марша осталась у здания парламента и продолжает акцию протеста на традиционной локации.
