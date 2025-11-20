Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Участники акции протеста, собравшиеся на территории парламента, проводят шествие


20.11.2025   22:05


Участники акции протеста, собравшиеся на территории парламента, проводят шествие. Из-за вчерашних задержаний организаторы обратились к участникам шествия не вступать в контакт с правоохранителями.

По словам участников марша, сегодняшнее шествие посвящено лицам, задержанным в рамках акций.

Маршрут протеста неизвестен. Организаторы шествия заявили, что сообщат участникам акции направление по ходу движения.

Часть участников марша осталась у здания парламента и продолжает акцию протеста на традиционной локации.


