Агентство по делам беженцев приобретет дома для 300 семей ВПЛ

21.11.2025 11:35





Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечению средствами к существованию выкупит жильё для 300 вынужденно перемещённых семей.



Список этих семей опубликован на сайте агентства.



Вынужденным переселенцам даётся шестимесячный срок для самостоятельного выбора домов в любом регионе Грузии.



Сумма, выделяемая на покупку жилья, определяется с учётом численности семьи.



Программа покупки домов в сельской местности действует с 2014 года и в последние годы значительно расширилась. За этот период государство приобрело жильё для более чем 13 000 семей вынужденных переселенцев, из них 2 300 семей были обеспечены жильём в текущем году.



В рамках программы заявления от вынужденно перемещённых семей принимаются в постоянном режиме, и их расселение будет активно продолжаться и в дальнейшем.





