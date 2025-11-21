|
|
|
Агентство по делам беженцев приобретет дома для 300 семей ВПЛ
21.11.2025 11:35
Агентство по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечению средствами к существованию выкупит жильё для 300 вынужденно перемещённых семей.
Список этих семей опубликован на сайте агентства.
Вынужденным переселенцам даётся шестимесячный срок для самостоятельного выбора домов в любом регионе Грузии.
Сумма, выделяемая на покупку жилья, определяется с учётом численности семьи.
Программа покупки домов в сельской местности действует с 2014 года и в последние годы значительно расширилась. За этот период государство приобрело жильё для более чем 13 000 семей вынужденных переселенцев, из них 2 300 семей были обеспечены жильём в текущем году.
В рамках программы заявления от вынужденно перемещённых семей принимаются в постоянном режиме, и их расселение будет активно продолжаться и в дальнейшем.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна