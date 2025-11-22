Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Суд признал виновными в совершении административного правонарушения еще двух участников марша солидарности


22.11.2025   00:28


Суд признал еще двух участников марша солидарности с Мате Девидзе – Кетеван Хускивадзе и Нино Бардзимишвили, виновными в совершении административного правонарушения.

Решением суда, Хускивадзе назначена выплата штрафа в размере 5 тысяч лари, Бардзимашвили - административный арест на 2 суток.

Напомним, что марш состоялся 19 ноября в Тбилиси. В ходе шествия сотрудники полиции задержали 13 человек, среди которых 5 женщин.


