Суд признал виновными в совершении административного правонарушения еще двух участников марша солидарности

Суд признал еще двух участников марша солидарности с Мате Девидзе – Кетеван Хускивадзе и Нино Бардзимишвили, виновными в совершении административного правонарушения.



Решением суда, Хускивадзе назначена выплата штрафа в размере 5 тысяч лари, Бардзимашвили - административный арест на 2 суток.



Напомним, что марш состоялся 19 ноября в Тбилиси. В ходе шествия сотрудники полиции задержали 13 человек, среди которых 5 женщин.





