Планируется реставрация памятника национального значения, крепости Слеси

22.11.2025 18:04





Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии проведет реставрацию крепости Слеси (Мокцеви), памятника культурного наследия национального значения, расположенного в селе Ацкури Ахалцихского муниципалитета.



Согласно ведомству, проект реабилитационных работ будет включать в себя укрепление, реставрацию и консервацию крепостных стен, башен, ограды, бастиона и опорных конструкций. Также под наблюдением археологов будет расчищен конец туннеля на берегу реки Мтквари (Кура). Будут благоустроены подъездные и внутренние пути к крепости и прилегающей территории.



Крепость Слеси датируется IX–X веками и является одним из важнейших стратегически важных фортификационных укреплений на исторической границе Тори и Самцхе. В 2006 году объекту был присвоен статус памятника культурного наследия национального значения», — говорится в заявлении Национального агентства по охране культурного наследия.







