Александр Топурия победил Бекзата Алмахана в суперлёгком весе UFC


23.11.2025   00:52


Александр Топурия провёл свой второй бой в UFC и единогласным решением судей победил казахстанского бойца Бекзата Алмахана.

Старший брат Ильи Топурия одержал вторую победу в суперлёгком весе UFC. На данный момент на его счету шесть побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Он дебютировал в UFC в феврале, одержав победу над австралийцем Колби Тикнессом.

В настоящее время в UFC, самой влиятельной организации в смешанных единоборствах, зарегистрированы пять грузинских бойцов. Мераб Двалишвили владеет чемпионским поясом в суперлёгком весе (61 кг), а действующим чемпионом в лёгком весе (70 кг) является Илья Топурия.


