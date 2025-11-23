Александр Топурия победил Бекзата Алмахана в суперлёгком весе UFC

Александр Топурия провёл свой второй бой в UFC и единогласным решением судей победил казахстанского бойца Бекзата Алмахана.



Старший брат Ильи Топурия одержал вторую победу в суперлёгком весе UFC. На данный момент на его счету шесть побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Он дебютировал в UFC в феврале, одержав победу над австралийцем Колби Тикнессом.



В настоящее время в UFC, самой влиятельной организации в смешанных единоборствах, зарегистрированы пять грузинских бойцов. Мераб Двалишвили владеет чемпионским поясом в суперлёгком весе (61 кг), а действующим чемпионом в лёгком весе (70 кг) является Илья Топурия.





