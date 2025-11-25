|
|
|
Пропагандистский телеканал пророссийского толка «Сезон ТВ» закрылся
25.11.2025 11:01
Пророссийская телекомпания «Сезон ТВ» в Грузии закрылась. Пропагандистское СМИ решил закрыть находящийся в заключении владелец — спортсмен-ветеран и бизнесмен Георгий Канделаки.
«С 21 ноября телекомпания «Сезон ТВ» прекращает вещание. Политическое видение телекомпании «Сезон ТВ» и нашего основателя Георгия Канделаки всегда основывалось только на грузинских и национальных интересах. Нашим приоритетом всегда были, есть и будут национальные интересы нашей страны, Стабильное развитие, объединение Грузии, движение вперед, мирное и безопасное будущее для наших детей», — читаем в заявлении редакции.
Напомним, боксер, бизнесмен Георгий Канделаки был задержан в сентябре этого года по обвинению в незаконном производстве алкоголя и сигарет беспошлинной торговли.
Отметим, летом этого года Комиссия по коммуникациям определила русский язык вещания наряду с грузинским для грузинского телеканала «Сезон ТВ».
Известно, что владельцем и директором 100% акций этого телеканала является бизнесмен Георгий Канделаки — он известен своими высказываниями в поддержку Сталина.
А ведущий телекомпании — Николоз Мжаванадзе — отличается крайне гомофобной риторикой, отличается оскорблениями в адрес ЛГБТ-сообщества и участников проевропейских акций протеста.
Мжаванадзе называет оппозицию в Грузии, как и представители «Грузинской мечты», «радикальными силами».
SOVA
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна