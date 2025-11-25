Пропагандистский телеканал пророссийского толка «Сезон ТВ» закрылся

25.11.2025 11:01





Пророссийская телекомпания «Сезон ТВ» в Грузии закрылась. Пропагандистское СМИ решил закрыть находящийся в заключении владелец — спортсмен-ветеран и бизнесмен Георгий Канделаки.



«С 21 ноября телекомпания «Сезон ТВ» прекращает вещание. Политическое видение телекомпании «Сезон ТВ» и нашего основателя Георгия Канделаки всегда основывалось только на грузинских и национальных интересах. Нашим приоритетом всегда были, есть и будут национальные интересы нашей страны, Стабильное развитие, объединение Грузии, движение вперед, мирное и безопасное будущее для наших детей», — читаем в заявлении редакции.



Напомним, боксер, бизнесмен Георгий Канделаки был задержан в сентябре этого года по обвинению в незаконном производстве алкоголя и сигарет беспошлинной торговли.



Отметим, летом этого года Комиссия по коммуникациям определила русский язык вещания наряду с грузинским для грузинского телеканала «Сезон ТВ».



Известно, что владельцем и директором 100% акций этого телеканала является бизнесмен Георгий Канделаки — он известен своими высказываниями в поддержку Сталина.



А ведущий телекомпании — Николоз Мжаванадзе — отличается крайне гомофобной риторикой, отличается оскорблениями в адрес ЛГБТ-сообщества и участников проевропейских акций протеста.



Мжаванадзе называет оппозицию в Грузии, как и представители «Грузинской мечты», «радикальными силами».



SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





