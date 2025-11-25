Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пропагандистский телеканал пророссийского толка «Сезон ТВ» закрылся


25.11.2025   11:01


Пророссийская телекомпания «Сезон ТВ» в Грузии закрылась. Пропагандистское СМИ решил закрыть находящийся в заключении владелец — спортсмен-ветеран и бизнесмен Георгий Канделаки.

«С 21 ноября телекомпания «Сезон ТВ» прекращает вещание. Политическое видение телекомпании «Сезон ТВ» и нашего основателя Георгия Канделаки всегда основывалось только на грузинских и национальных интересах. Нашим приоритетом всегда были, есть и будут национальные интересы нашей страны, Стабильное развитие, объединение Грузии, движение вперед, мирное и безопасное будущее для наших детей», — читаем в заявлении редакции.

Напомним, боксер, бизнесмен Георгий Канделаки был задержан в сентябре этого года по обвинению в незаконном производстве алкоголя и сигарет беспошлинной торговли.

Отметим, летом этого года Комиссия по коммуникациям определила русский язык вещания наряду с грузинским для грузинского телеканала «Сезон ТВ».

Известно, что владельцем и директором 100% акций этого телеканала является бизнесмен Георгий Канделаки — он известен своими высказываниями в поддержку Сталина.

А ведущий телекомпании — Николоз Мжаванадзе — отличается крайне гомофобной риторикой, отличается оскорблениями в адрес ЛГБТ-сообщества и участников проевропейских акций протеста.

Мжаванадзе называет оппозицию в Грузии, как и представители «Грузинской мечты», «радикальными силами».


SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна