Зураба Датунашвили лишили медалей чемпионата мира и Олимпийских игр


25.11.2025   15:24


Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес окончательное решение по делу Зураба Датунашвили и сурово наказал 34-летнего спортсмена.

Выступающий за Сербию Зураб Датунашвили был обвинён в избегании теста на допинг (подмене мочи). После оглашения приговора он был лишён золотой медали чемпионата мира и бронзовой олимпийской медали. Помимо лишения титулов, спортсмен был приговорён к 5-летней дисквалификации, однако официально завершил карьеру в 2023 году.

Напомним, что Зураб Датунашвили выступал за Сербию с 2020 года и до 2023 года один раз выиграл чемпионат Европы и дважды чемпионат мира. На Олимпийских играх 2021 года в Токио он завоевал бронзовую медаль. В составе сборной Грузии он дважды выигрывал чемпионат Европы.


