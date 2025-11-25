Георгий Чакветадзе может вернуться на поле после восьмимесячного перерыва

Георгий Чакветадзе может сыграть сегодня против «Бристоль Сити». Об этом сообщил председатель «Уотфорда» Скотт Даксбери.



«В январе клуб покинут только те игроки, которых хочет отпустить Хави Грасия. Мы сообщили Хави, что сохраним всех игроков, которых тренер хочет оставить в январе. Это Луса, Георгий Чакветадзе и все остальные, кто, по нашему мнению, может помочь нам достичь нашей цели. К сожалению, Рокко Вата травмирован, но мы рассчитываем на возвращение Георгия Чакветадзе в следующих матчах», — сказал Даксбери в интервью Watford Observer.



Geo Team отмечает: «Георгий Чакветадзе вернулся! По данным Geo Team, Георгий Чакветадзе вернулся в состав «Уотфорда» на сегодняшний матч против «Престона» после 8-месячного перерыва».



Чакветадзе последний раз играл за «Уотфорд» 4 апреля против «Бристоль Сити», но был заменён на 31-й минуте из-за травмы. «Уотфорд» примет «Престон» 25 ноября в 23:45 по тбилисскому времени в рамках 17-го тура чемпионата Англии.





