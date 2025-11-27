Суд оставил в заключении 13 задержанных по делу о событиях 4 октября

Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения оставил в заключении 13 задержанных по делу о событиях, произошедших 4 октября в Тбилиси. По словам адвокатов, представленное уголовное дело не даёт оснований для содержания обвиняемых под стражей. Они утверждали, что отсутствуют риски совершения обвиняемыми новых преступлений.



Часть адвокатов обратилась к суду с ходатайством об освобождении под залог в размере 2 000 лари, другая часть, под залог в размере 5 000 лари. Адвокаты обвиняемых Юрия Ломидзе и Гиорги Талахадзе попросили суд самостоятельно определить сумму залога.



Однако, судья Нато Хужадзе удовлетворила ходатайство прокуратуры.



Напомним, 13 лицам – Кахаберу Квачантирадзе, Симону Махарадзе, Гие Толорая, Михаилу Толорая, Автандилу Топчишвили, Юрию Ломидзе, Георгию Талахадзе, Давиту Гиунашвили, Сабе Кордзайя, Георгию Кирвалидзе, Кобе Эпиташвили, Манучару Микеладзе и Беке Мачавариани, предъявлено обвинение по статье 222 УК Грузии, предусматривающему попытку группового захвата или блокирования стратегических и особо важных объектов. Также им предъявлено обвинение по статье 225 УК – участие в групповом насилии.



