Отборочный этап ЧМ по баскетболу — Грузия проиграла Украине

28.11.2025 10:20





Сборная Грузии по баскетболу начала отборочный этап чемпионата мира 2027 года в Тбилиси матчем против Украины.



Грузинские баскетболисты при поддержке 9 тысяч болельщиков в напряжённой борьбе проиграли со счётом 79:92.



Следующий матч сборная Грузии по баскетболу проведет 30 ноября в Испании.







