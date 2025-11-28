Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Отборочный этап ЧМ по баскетболу — Грузия проиграла Украине


28.11.2025   10:20


Сборная Грузии по баскетболу начала отборочный этап чемпионата мира 2027 года в Тбилиси матчем против Украины.

Грузинские баскетболисты при поддержке 9 тысяч болельщиков в напряжённой борьбе проиграли со счётом 79:92.

Следующий матч сборная Грузии по баскетболу проведет 30 ноября в Испании.


