Супруги из России, пропавшие без вести в Тбилиси, задержаны в рамках уголовного преследования МВД

28.11.2025 10:38





По данным МВД, задержаны двое граждан России – Владимир Дубовский и Алина Савельева. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии в составе группы.



«Следствие установило, что обвиняемые незаконно въехали в страну, минуя пограничный контроль, и незаконно находятся на территории Грузии в течение последних трёх лет», – заявили в МВД.



По данным МВД, Владимир Дубовский и Алина Савельева неоднократно обращались в Департамент миграции с просьбой о предоставлении убежища, но им было отказано, «поскольку они не соответствовали критериям, установленным для лиц, ищущих убежища».



Они обжаловали решение Департамента миграции в двух инстанциях, но обе инстанции оставили решение в силе.



По данным ведомства, задержанные переведены в следственный изолятор. Ведётся расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса.



Друзья задержанных ищут их уже вторые сутки. По их словам, их «похитили и увезли на машине».



Согласно публичным источникам, Владимир Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке. Он покинул Россию в 2021 году. В декабре 2024 года российские власти внесли Дубовского в реестр «террористов и экстремистов».



Проживая в Грузии, он создал российскую антивоенную инициативную группу «Русские в Грузии». После начала войны он открыто поддерживал украинские вооружённые силы, что подверглось критике со стороны российских антивоенных активистов. Некоторые из них также обвиняли его в сотрудничестве с российскими спецслужбами, хотя и не представили никаких доказательств этого.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





